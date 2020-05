Müğənni Rəqsanə İsmayilovanın köməkçisi koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada 47 yaşında dünyasını dəyişən mərhumun fotosu paylaşılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

