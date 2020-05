DƏHŞƏTLİ OLAY: Yaşlı anasını diri-diri basdırdı, 3 gün sonra görün nə oldu... - VİDEO

Dəhşətli hadisə Çində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ma soyadlı bir kişi mayın 2-də 79 yaşlı əngəlli anasını əl arabasına qoyaraq evdən çıxıb, evə isə təkbaşına qayıdıb. Anasını qohumlarının yanında qoyduğunu deyən kişiyə həyat yoldaşı inanmayıb və polisə xəbər verib. Polisə sorğusunda Ma anasını məzarlıqda bir çuxura diri-diri basdırdığını etiraf edib.

Məzarlığa gedən polislər qadının basdırıldığı çuxuru açdıqda şoka düşüblər. 3 gün keçməsinə baxmayaraq qadın xoşbəxtlikdən sağ qala bilib. Hadisəni törədən şəxs isə qəsdən cinayətdən həbs edilib.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.