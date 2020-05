Ədliyyə mayoru Şahverdiyev Raul Sabir oğlu Sumqayıt hərbi prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə Baş prokuror müvafiq əmr imzalayıb.

Faktı Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, ədliyyə müşaviri Firad Əliyev təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.