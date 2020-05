Bu da tanınmış aparıcının ikinci evliliyindən həyat yoldaşı - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, ATV-nin keçmiş aparıcısı, "Azərişıq" ASC-nin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu ikinci dəfə ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş aparıcının həyat yoldaşı Bahar xanımın nikah mərasimindən fotoları yayılıb. Fotoları məşhur stilist Lamiyə Ağababayeva instaqram hesabında paylaşıb.

Xatırladaq ki, Aydınoğlu keçmiş xəbər aparıcısı Samirə Mustafayeva ilə evli olub. Eks cütlüyün bir qız övladı var.

Qeyd edək ki, cütlüyün nişan fotoları bundan öncə də mediada yayınlanmışdı.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Big.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.