Gürcüstanın sabiq Prezidenti, Odessanın keçmiş qubernatoru Mixail Saakaşviliyə vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski fərman imzalayıb.



Fərmana əsasən, Saakaşvili Ukraynanın İslahatlar üzrə Milli Şurasının İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin edilib.

