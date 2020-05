Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskvada son sutka ərzində 51 nəfər COVİD-19 infeksiyasından dünyasını dəyişib. Bununla da paytaxtda pandemiya qurbanlarının sayı 956 nəfərə çatıb.



Rusiyada indiyədək 177 minə yaxın insan koronavirusa yoluxub, 1600-dən çox ölüm qeydə alınıb.

