ARB24 televiziyasının "Nə baş verir" verilişində maraqlı anlar yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Şəhla Vəliyeva həbs edilən məmurlardan danışarkən emosiyalarını cilovlaya bilməyib. O, özünəməxsus şəkildə etirazını bildirib.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

