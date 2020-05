Teymur Rəcəbov Millətlər Kubokunda çətinlik çəkdiyini etiraf etdi

"Gözəl oyunlar, çoxlu mübarizə oldu".

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Onlayn Millətlər Kubokunun 5-6-cı tur qarşılaşmaları barədə şəxsi "Twitter" hesabında qeyd edib.

33 yaşlı qrossmeyster uzun fasilədən sonra yenidən təzyiqin olduğunu bildirib. Rəcəbov onlayn şahmata uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyini etiraf edib: "Vaxt idarəetməsi pisdir. Klassik şahmat rejimində oynayırıq. Uyğunlaşmaq lazımdır. Bunun üçün praktika, praktika və praktika toplamalıyam. 2021-ci ilə doğru formama qayıdacağıma inanıram".

Qeyd edək ki, Teymur Rəcəbovun yer aldığı dünya yığması V turda Avropa yığmasına (1.5:2.5), VI turda isə Çinə (0,5:3,5) uduzub. Azərbaycanlı şahmatçı hələ ki, onlayn yarışda qələbə qazana bilməyib.

