Rəqsanənin qızı müğənni Aysun İsmayılova əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "İnstagram" hesabında əməliyyatdan sonrakı vəziyyəti barədə danışıb.

Aysun deyib ki, estetik əməliyyat etdirməyib, ayağında dördüncü dərəcə damar problemləri var idi.Əməliyyat da bu nahiyədə olunub. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

