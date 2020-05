Keçmiş həyat yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilən Lesoto Baş naziri Tom Tabane 2020-ci ilin iyulunda istefa edəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 80 yaşlı Tabane bunu xalqa səsləniş nitqində deyib. Çox yaxşlı olduğunu bildirən prezident könüllü şəkildə istefa etmə qərarını aldığını bildirib. O, vəzifəsinin iyulun 31-də başa çatacağını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Tabanenin vəzifəsi normalda 2022-ci ildə bitirdi. 2017-ci ildə onun xanımı evində ölü tapılmışdı.

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.