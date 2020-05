Haftar ordusu Liviyanın paytaxtı Trablusta Türkiyə və İtaliya səfirliklərinin yerləşdiyi bölgəyə raket hücumu gerçəkləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum nəticəsində ikisini təhlükəsizlik işçisi, biri sivil olmaqla 3 nəfərin öldüyü, 4 nəfərinsə isə yaralandığı qeyd edilib. Hücum nəticəsində bölgədə maddi ziyan da meydana gəlib.

Hücumun ardından İtaliya və Türkiyə səfirlikləri arasında telefon danışığı olub.

Mənbə: sondakika.com

