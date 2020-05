"Rusiya Əsəd rejimi ilə iş birliyindədir, Liviyaya muzdlu əsgərlər göndərir" - Ceyms Cefri

ABŞ-ın Suriya təmsilçisi Ceyms Cefri, Xarici İşlər Nazirliyi Avropa və Avrasiya İşləri Bürosu sədr müavini Xristoper Robinson və Xarici İşlər Nazirliyi Yaxın Şərq Bürosunun sədr müavini Henri Vouster arasında video-konfrans baş tutub. Konfransda Liviyadakı gündəm müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ mediasında yer alan xəbərə görə, Ceyms Cefri Liviyadakı xarici əsgərlərin artmasına diqqət çəkib, ABŞ və BMT olaraq Rusiyanın Liviyaya muzdlu əsgərlər göndərməsindən narahat olduqlarını dilə gətirib:

"Əminliklə bilirik ki, ruslar böyük ehtimalla suriyalı olan əsgərləri Liviyaya göndərə bilmək üçün Əsəd rejimi ilə iş birliyi edirlər və onları əsgərlə təmin edirlər".

