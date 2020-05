Pandemiya dövründə sərnişinlərin Bakı Metropolitenindən istifadə qaydaları qüvvəyə minib.

Metbuat.az bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Sərnişinlərin metro stansiyası ərazisində, eləcə də qatarlarda qoruyucu maskalardan istifadəsi və sosial məsafəni gözləməsi mütləqdir.

Qeyd edək ki, Bakı Metropoliteninin fəaliyyətinin 9 may 2020-ci il saat 06.00-dan etibarən bərpa edilməsinə dair qərar verilib.

