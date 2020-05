Türkiyə aktrisası Serenay Sarıkaya Yunanıstanda keçirdiyi tətildən fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın "İnstqram" hesbında paylaşdığı fotoya minlərlə bəyənmə və rəy gəlib. Aktrisa özü fotoya "Bu anlar üçün çox darıxıram" deyə şərh yazıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

