Azərbaycanın tanınmış aktrisası vəfat etdi - SON DƏQİQƏ

“O olmasın, bu olsun” filmində məşhur Gülnaz rolunu canlandıran aktrisa Tamara Gözəlova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qafqazinfo”ya T. Gözəlovanın qohumları məlumat verib. Qeyd olunub ki, 80 yaşlı aktrisa həyatını itirib.

Qeyd edək ki, T. Gözəlova AzTV-nin ilk diktorlarından biri olub, 1956-cı il mayın 1-də efirə çıxıb. Azərbaycan kinosunun şah əsəri sayılan, Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı operettası əsasında çəkilən ilk rəngli və tammetrajlı, el arasında “Məşədi Ibad” adıyla məşhurlaşan “O olmasın, bu olsun” filmində məşhur Gülnaz rolunu canlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.