Koronavirus ölkələrin valyutalarını dəyərdən salmağa davam edəcək - ANKET

Dollar indeksinin çərşəmbə günü yenidən 100 səviyəsinin üzərinə çıxmasından sonra, epidemiyadan əvvəl də struktur problemləri yaşayan ölkələrin valyutaları koronavirusun iqtisadi təsiri ilə ilin əvvəlindən bu yana ciddi şəkildə dəyərdən düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Reuters"in anketinə görə, önümüzdəki 3 ay içində pul vahidlərinin dəyərdən düşməyə davam edəcəyini düşünənlərin nisbəti 39%, eyni səviyyədə qalacağını düşünənlərin nisbəti 29%-dir.

Nisbi yüksəliş olacağını düşünənlər isə 32%-dir.

