Çində meydana gələrək bütün dünya ölkələrinə yayılan "Covid-10" virusunda yeni antirekord qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da son sutka ərzində yeni növ koronavirusa 28 420 yoluxma halı qeydə alınıb. Koronavirus nəticəsində həyatını itirənlərin sayı isə son sutkada 2231 nəfər olub. Bu barədə ABŞ-da koronavirus statistikalarını araşdıran Con Hopkins Universitetinə məlumat yayıb.

Bununla da, ABŞ-da virusa yoluxanların sayı 1,2 milyonu keçib. Ölənlər isə 75 mindən çoxdur.

