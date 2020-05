Rusiyadakı məşhur “Akhmed Fruit Company” şirkətinin təsisçilərindən biri, Bakıda fəaliyyət göstərən “Metropark” ticarət evinin şəriki, tanınmış naxçıvanlı iş adamı Yavər Əsgərov bu gün Sankt-Peterburq şəhərində koronavirus pandemiyasından dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Axar.az-a Y.Əsgərovun yaxınları məlumat verib.

Məlumatda qeyd edilir ki, ümumiyyətlə “Akhmed Fruit Company”nin işçiləri arasında da koronavirus yayılıb və müalicə alanların bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

