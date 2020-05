"Bakı Metropoliteni" QSC-də bir sərnişinin daşınma xərci 48-56 qəpik arasında dəyişə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qurumun sədri Zaur Hüseynov deyib.

"Hazırda bu rəqəm 52 qəpiyə yaxındır", - o qeyd edib.

Xatırladaq ki, Bakı metrosunda gediş haqqı 30 qəpikdir.

