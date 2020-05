Teymur Rəcəbov Milllətlər kubokunda uduzdu

FİDE-nin təşkil etdiyi onlayn şahmat üzrə Millətlər kubokunda 4-cü oyun gününə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 180 min dollar mükafat fondu olan turnirdə VII turun oyunları keçirilir.

Günün ilk oyunlarında ABŞ – Rusiya, Hindistan – Dünya və Çin – Avropa cütləri üz-üzə gəlir. Azərbaycan millisinin qrossmeysteri Teymur Rəcəbov da turnirdə 7-ci matçına çıxıb.

Dünya yığmasında çıxış edən təmsilçimiz Vişvanatan Anandla görüşüb. Qara fiqurlarla oynayan Teymur bu dəfə də məğlubiyyətə üzülüb.

Qeyd edək ki, Rəcəbov əvvəlki 6 turda 4-ü heç-heçəyə nail olub və 2 dəfə uduzub. Onun komandasının hesabında hələlik 2 xalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.