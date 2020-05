Müğənni-bəstəkar Rəhim Rəhimlinin barmağı qopub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Məsələ ilə bağlı Rəhimlinin mətbuat katibi açıqlama verib. O bildirib ki, hadisə studiyada baş verib:

"Avtomatik qapıdan keçən müğənni onun örtülməsindən xəbərsiz olub. Bu zaman onun barmağı sürətlə örtülən qapının arasında qalıb və qopub. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağrılıb, ilkin müdaxilədən sonra Rəhim Rəhimli xəstəxanaya aparılıb. Sənətçinin barmağı yerinə tikilib, hazırda vəziyyəti yaxşıdır".

