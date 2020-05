"Real Madrid"in bütün oyunçuları və işçiləri koronavirus testindən keçiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, testlərin hamısnın cavabı mənfi çıxıb.

Madrid klubu isə rəsmi "Tvitter" səhifəsi vasitəsi ilə mayın 11-dən məşqləri bərpa edəcəyini açıqlayıb.

