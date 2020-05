Bakıda avtobus yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baku.ws-ə hadisə şahidləri məlumat veriblər. Onların sözlərinə görə, hadisə Bakıda "Nərimanov" metrostansiyasının yaxınlığında baş verib. Hərəktədə olan avtobus qəfil alışıb.

Hadisə yerinə FHN-nin Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və texnikası cəlb edilib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.