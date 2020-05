"La Liqa" klublarından "Atletiko Madrid"in 22 yaşlı gənc futbolçusu Renan Lodinin koronavirus testi pozitiv çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı oyunçu çərşəmbə günü koronavirus testindən keçmişdi. Onun həkimlər tərəfindən izləniləcəyi, müalicəsinin başlandığı və evində karantin keçirəcəyi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, "Atletiko" ilə 2025-ci ilə qədər müqaviləsi olan gənc oyunçu bu mövsüm forma geyindiyi 33 oyunda 1 qol və 3 asistlə oynamışdı.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.