Karantindən sonra toylar belə keçirilə bilər - Millət Vəkilindən TƏKLİF

Bir neçə aydır davam edən koronavirus pandemiyası dünyanın düzənində ciddi dəyişiklik edib. İnsanların öz ahəngi ilə davam edən həyatı dəyişib, bir sıra vərdişləri, yaşam tərzi axarından çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya düzəninin dəyişməsi bəzi mərasimlərin müvəqqəti olaraq təxirə salınmasına, keçirilmə qaydasına dəyişikliklər edilməsinə səbəb oldu.

Sözsüz ki, söhbət ilk növbədə yas və toy mərasimlərindən gedir. Bu müddətdə yaslar aradan çıxmışkən, pandemiyadan sonra da yas mərasimlərinin necə keçirilməsi ilə bağlı təkliflər də gündəmə gəldi.

Bəs, toylarla bağlı hansı "ənənə"ləri sıradan çıxartmaq olar?

'> Millət vəkili Fazil Mustafa açıqlamasında bu haqda danışaraq təklifini səsləndirib:

"Artıq üçüncü aydır ki, toylar təxirə salınıb. Öncədən danışılan, behi verilən toylar təxirə düşüb. Elə ailələr var ki, onlar qurulmalıdır, bu proses gecikdikcə, problemlər ortaya çıxır. Vəziyyətdən necə çıxış yolu tapmaq olar? Təklifim budur ki, təxirə salınmış toyların keçirilməsi ilə bağlı kimsə təşəbbüs göstərsin və bəylə gəlinin adına hesab açılsın. Daha sonra vəsaitlərin yığılması üçün bu bank hesabı yaxınlara, dost-tanışlara göndərilsin".

Millət vəkili deyir ki, belə bir şəraitdə də normal toy da keçirtmək olar.

'' Sadəcə olaraq bəy və gəlinin xahişi ilə 10 müğənni gətirib hərəsinə 10 dəqiqə üçün 5 min manat pul xərclənməsi isə harınlıq, həm də israfdır. Lakin normal toy keçirdərək əyləncəni, musiqini də təmin etmək olar. Nikahın qeyd olunması üçün təxminən 15-20 nəfərlik bir mərasim təşkil oluna bilər. Bu zaman həm təhlükəsizlik qorunmuş olacaq, həm də yeni qurulan ailəyə dəstək verilmiş olacaq. Məgər mütləqdir ki, hamı 300 nəfərin qarşısında düşüb oynasın?", - deyə millət vəkili əlavə edib.

Millət vəkilinin sözlərinə görə, pandemiyadan sonra insanlara toyların təklif olunan variantda keçirilməsini təlqin etmək çətin olacaq:

"Azərbaycanda hər hansı bir adət-ənənənin, dinin, elm kimi görünən təzahürlərin əsası yoxdur. Biz təqlidçi cəmiyyət olsaq da, yaxşını təqlid etmirik. Xüsusən də zərərimizə olan vərdişləri təlqin etməyi sevirik. İnsanlar özlərini dəyişdirməyi sevmədiyindən, düşünürəm ki, pandemiyadan sonra bu cür mərasimlərin necə keçirilməsi insanların zövqlərinə bağlı bir məsələ olacaq".

"Məsələ burasındadır ki, biz seçimlərimizi düzgün etsəydik, bu qədər problem olmazdı. Qidalar düzgün seçilsəydi, vaxtında idmanla məşğul olunsaydı, insanlar zərərli vərdişlərdən uzaq olsaydılar, bu qədər xəstəlik olmazdı. İnsanlara “bunu etmə” deməklə olmur. Cəmiyyətdə nümunə olacaq şəxslər tərəfindən müəyyən addımların atılması ilə müəyyən dəyişikliklər əldə etmək olar. Amma bir həqiqəti də qəbul edək ki, bu gün ağlı ilə fərqliliyini göstərə bilməyən, 10 min manatlıq maşın nömrəsi ilə fərqliliyini göstərməyə çalışır. Yaxud da kimsə meşşanlığı ilə özünü fərqli göstərməyə çalışırsa, bunun qarşısını almaq çox çətindir. Düşünürəm ki, müsbət ənənələri təlqin etmək, onları nümunə olaraq göstərmək lazımdır", - deyə F.Mustafa vurğulayıb.

Deputat belə hesab edir ki, koronavirusdan sonrakı dövrdə insanların özlərinin məsələyə yanaşması ilə problemi həll etmək mümkün olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.