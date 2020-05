"Venesuelada çevriliş etsəydim bu cür yox, fərqli edərdim" - Donald Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp "Fox News" kanalına bağlanaraq gündəmlə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Venesueladakı çevriliş cəhdində ABŞ-ın əli olduğu iddialarını rədd edən Tramp bir növ Nikolas Maduro hökümətini təhdid edib:

"Bu mövzuda bir şey bilmirəm. Hökümətimizin bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər Venesuelada bir şey etmək istəsədim, belə etməzdim, fərqli edərim. Adına da işğal deyilərdi".

Qeyd edək ki, Venesuelada mayın 3-də çevrilişlə əlaqəli olan şəxslər saxlanılmışdı. Onlar arasında amerikan olan 2 nəfər ABŞ-ın onları dəstəklədiyini bildirmişdi.

Mənbə: bbc.com

