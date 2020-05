Karantin günləri ilə əlaqədar bir çox məşhurlar son günlər evlərinin görüntüləri ilə diqqət çəkirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Mətanət Əsədova da evini nümayiş etdirib. O, evində açıq-saçıq ziyafət geyimində, ayaqqabı ilə gəzdiyinə görə tənqid olunub.



Görüntülərdən Mətanətin evinin son dərəcə dəbdəbəli olması gözdən yayınmayıb. (big.az)

