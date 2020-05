Mayın 9-da faşizm üzərində tarixi Qələbədən 75 il keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarını ziyarət edərək abidəsi önünə gül dəstələri qoyub, müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsini ehtiramla anıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.