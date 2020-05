Hərbi qulluqçular Böyük Vətən müharibəsi veteranlarını ziyarət ediblər - VİDEO

Faşizm üzərində Qələbənin 75-ci ildönümü münasibətilə hərbi qulluqçular Böyük Vətən müharibəsi veteranlarını ziyarət ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Müdafiə nazirinin bayram təbriklərini müharibə veteranlarına çatdıran hərbi qulluqçular Nazirliyin adından onlara açıqcalar, gül dəstələri və birdəfəlik maddi yardım təqdim ediblər.

Fərdi qaydada ziyarət olunan müharibə veteranları üçün Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin solistləri tərəfindən müharibə illərinin vətənpərvərlik mahnıları ifa olunub.

Müharibə veteranları daim göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə və Müdafiə Nazirliyinə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.