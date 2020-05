Maşın sürən modellərdən təhlükəli görüntülər - VİDEO

Sosial şəbəkənin məşhur ulduzları qaydaları pozaraq özlərini videoya çəkib.

Metbuat.az “avtosfer.az”a istinadən xəbər verir ki, onlar çəkdikləri videoları sosial şəbəkədə yayaraq izləyici kütləsi yığırlar.

Lakin düşünmürlər ki, etdikləri bu hərəkətlər həm özləri üçün təhlükəli, həm də cəmiyyətə pis örnəkdir.

Onlar avtomobili idarə edərkən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmir və ayaqlarının birini oturacağın üzərinə qaldırırlar.

Qeyd edək ki, hətta yüngül qəza olan zaman sürücü kəmər taxmadığı üçün sükan arxasında yerdəyişmə edərək xəsarət ala bilər.

Bu cür sürücülərə qarşı ciddi nəzarət olmalıdır. Onlar düşüncələrindəki intizamsızlığı aradan qaldırmayana kimi yol nəqliyyat hadisələri də azalmayacaq.

