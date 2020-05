ABŞ prezidenti Donald Trampın qızı İvanka Trampın şəxsi köməkçisi koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası yazıb. Köməkçinin son həftələrdə İvanka Trampın çevrəsində olmadığı və uzaqdan işinə davam etdiyi bildirilib.

Eyni zamanda İvanka Tramp və həyat yoldaşı Ceyrd Kaşnerin koronavirus testlərinin neqativ çıxdığı bildirilib.

Mənbə: bbc.com

