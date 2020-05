ABŞ-da son sutka ərzində koronavirusa 26 min 906 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, son 24 saatda ABŞ-da COVID-19 xəstəsi olan 1518 nəfər ölüb. Bir gün əvvəl bu rəqəm 2231 olub.



Universitetin statistikasına əsasən, indiyədək ölkədə 1 milyon 283 min 929-dan çox insan koronavirusa yoluxub, 77 mindən çox xəstə həyatını itirib.



Qeyd edək ki, dünən yoluxma sayı 28 min 420 nəfər təşkil edib.

