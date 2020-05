Türkiyə Futbol Liqasının ikinci divizionunda mübarizə aparan "Sancaqtəpə" futbol klubunun 9 əməkdaşı yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi açıqlama yayıb.



Virusa yoluxanlardan 4-ü futbolçu, 2 nəfər məşqçi, 3-ü isə klubun digər işçiləridir.



