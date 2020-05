"Ağır xəstələrə plazma köçürülüb" - TƏBİB

Yeni açılan modul tipli xəstəxana çarpayı fondunun artmasına imkan verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda mövcud xəstəxanaların çarpayı fondu kifayət qədərdir.

“İmmun plazma müalicəsi üçün ilk işlərə başlanılıb. Bütün müvafiq müayinələr aparıldıqdan sonra ağır xəstələrə plazma köçürülüb, nəticələri barədə yaxın günlərdə məlumat veriləcək”.

