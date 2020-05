Azərbaycanda virusun ikinci dalğa təhlükəsi yaşanır - Ramil Bayramlı

Bugünkü yoluxma faktları Bakı, Gəncə şəhərləri, Yevlax, Abşeron, Kürdəmir, Ağcabədi, Tovuz və Şirvanda aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, yoluxanların əksəriyyəti Bakı şəhərindədir: “İkinci yerdə Gəncə şəhəri, daha sonra Yevlax rayonudur. Statistik rəqəmlərdən göründüyü kimi ikinci dalğa təhlükəsi yaşanır. Biz buna hazır idik. Operativ Qərargah haqlı olaraq vətəndaşları tövsiyyələrə əməl etməyə çağırıb”.

