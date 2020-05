Azərbaycanda virusa oluxanların və ölənlərin yaşları açıqlandı

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların 22 faizi 50-59 yaş, 18 faizi 30-39 yaş arasındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, qadınlar arasında yoluxma yenə də üstünlük təşkil edir.



“Vəfat edənlərin 43 faizi 60-69 yaş, 14 faizi 70-79 yaş, 14 faizi 80 yaşdan yuxarı olan xəstələrdir. Bundan əlavə, 50-59 yaş arasında 25 faiz xəstə, 40-49 yaş arasında isə bir nəfər vəfat edib”.

