Karantin rejimini yenidən sərtləşdirməyə ehtiyac yoxdur - VACİB AÇIQLAMA

“Karantin rejiminin yumşaldılması nəticəsində ikinci dalğanın baş verməsi gözlənilən idi. Bugünkü statistikalar bizə onu deməyə əsas verir ki, təkrar sərt karantin rejiminə ehtiyac yoxdur. Metroda da sərnişinlər üçün xüsusi qaydalar müəyyənləşib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahda bu gün keçirilən brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

“Amma, təbii ki, vətəndaşlarımız məsuliyyət olmalıdır. Ola bilər ki, dediyimiz kimi bayram günləri və həftə sonları sərt karantin yenidən tətbiq olunsun”, - TƏBİB sədri bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.