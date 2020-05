Yaxın günlərdə 65 yaşdan yuxarı şəxslərlə bağlı karantin rejiminin yumşaldılması qərarı verilə bilər. Bu məsələ gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, lakin burada bizim gənclərin öz böyüklərini qorumaq üçün atacağı addımlardan çox şey asılıdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.