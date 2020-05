Restoran və kafelər açılacaqmı? - TƏBİB AÇIQLADI

"Restoranlar və kafelər uzun müddət bağlı qala bilməz".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



"Statistik məlumatlara əsasən buna qərar verə bilərik. Hazırda ikinci mərhələni yaşayırıq, bu mərhələ üçün də qaydalar var. Bu qaydalara əməl etməsək, yoluxma çox sərt şəkildə arta bilər. Restoranlar və kafelərlə bağlı yaxın günlərdə açıqlama veriləcək".

Onun sözlərinə görə, qaydalara əməl etsək nə metroda, nə rayonlardakı kafe və restoranlarda, eləcə də Bakıdakı kafe və restoranlarda yoluxma olar: "Onların hansı iş saatlarında tətbiq olunması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Müvafiq layihələr var. Müzakirələr bu gün də davam edir. Yaxın günlərdə açıqlanacaq”.

