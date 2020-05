“Mall”lar nə vaxt açılacaq? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Böyük ticarət mərkəzlərinin açılması müzakirə edilir. Lakin onların bu ayın sonuna qədər açılması gözlənilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib.



Onun sözlərinə görə, Operativ Qərargah statistik göstəriciləri təhlil edərək qərar verəcək.



“Gələcək günlərdə ola bilsin ki, ticarət mərkəzləri açılsın. Lakin mərkəzlərin içərisində yoluxma riskini artıran sahələrə məhdudiyyət qoyula bilər. Məsələn, uşaq əyləncə mərkəzləri və qida bölmələrinə məhdudiyyət qoyula bilər”.

