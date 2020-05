Şairə Nazilə Səfərli verilişlərin birində canlı yayıma qoşulub . O, karantin günlərində evdə qaldığını bildirib:

"Hazırda bağ evimdəyəm. Karantin günlərini burda keçirirəm. Ev işləri ilə məşğul oluram. Belə ki, hazırda da qutab bişiriəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazilə efirdə bağ evini nümayiş etdirməyi də unutmayıb: "Bağımda yaşıllıq yaratmışam. Biri-birindən gözəl güllərim var. Həmin gülləri də əldə etmək üçün böyük əziyyət çəkmişəm".

