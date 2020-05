Böyük Britaniyada son sutka ərzində 2217 nəfər yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 215 min 260 nəfərə çatıb.



Son sutkada 346 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. İndiyədək qeydə alınan ölüm sayı 31 min 241 nəfərdir.



