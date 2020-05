Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 4 milyon 77 min 936 nəfərə çatıb.

Azvision.az "Worldometers"-ə istinadən xəbər verir ki, virusdan ölənlərin sayı 279 min 71 nəfərdir. İndiyədək 1 milyon 425 min 38 nəfər xəstəlikdən sağalıb.

Xatırladaq ki, COVİD-19 infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Koronavirus 212-dən çox ölkədə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.