Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 635 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin koronavirusla bağlı yaratdığı rəsmi saytda məlumat yer alıb.



Qeyd olunub ki, virusa yoluxanlardan 309 nəfər sağalıb, 10 xəstə həyatını itirib. Hazırda karantində 4717, stasionar nəzarətdə isə 452 nəfər saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.