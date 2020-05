İşdən çıxarılan polkovnik DANIŞDI - "Burda nə var ki,..."

Məşhur polkovnik, Ədliyyə Nazirliyi Gəncə regional idarəsinin rəisi Nizami Qocayev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Fikrət Məmmədovun əmrilə o, təqaüdə göndərilib.

2016-cı ildən Ədliyyə Nazirliyi sistemində çalışan N.Qocayev ondan əvvəl DİN-də yüksək cəzifələrdə çalışıb və polis polkovniki kimi məşhurdu.

O, DİN-in İstintaq İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1999-cu ildə bir sıra ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq, həbs edilib. Məhkəmə tərəfindən ona verilən cəzanın bir hissəsini çəkdikdən sonra 2002-ci ildə dövlət başçısı tərəfindən əfv olunub. Bəraət aldıqdan sonra isə yenidən daxili işlər orqanlarına bərpa edilib. Sonradan İsmayıllı rayonunun polis rəisi vəzifəsində çalışıb.

Nizami Qocayev "BakuPost” açıqlamasında təqaüdə göndərildiyini təsdiqləyib: "Burda nə var ki, artıq təqaüd yaşımdır”.

Polkovnik bundan sonrakı planlarından da danışıb: "45 il işlədim. Pensiya alıram. Daha bəsdir, bundan sonra istirahət edəcəm, sağlamlığımla məşğul olacam”.

