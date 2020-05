"İdman zalları və parklar açıla bilər” - TƏBİB sədrindən AÇIQLAMA

“Hazırda çimərliklərin açılması gündəmdə deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.



Onun sözlərimə görə, Bulvar və digər parkların açılması məsələsi qarşıdakı həftələrdə müzakirə edilə bilər:



"Növbəti həftədə koronovirusa yoluxma və sağalanların sayı ilə bağlı statistikadan asılı olaraq çimərliklərin, idman zalların və parkların açılmasına qərar verilə bilər. Bu barədə konkret olaraq fikir bildirmək olmaz. Bütün hallarda biz prosesləri mərhələli şəkildə aparacağıq”- deyə sədr əlavə edib.

