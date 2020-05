Sabiq rabitə naziri Nadir Əhmədov 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınlarının “unikal.org”a verdiyi məlumata görə, o bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, N.Əhmədov 1997-2004-cü illərdə Rabitə naziri vəzifəsində çalışıb.

N.Əhmədov sabah dəfn ediləcək.

