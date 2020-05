Tacikistanın paytaxtı Düşənbə yaxınlığında 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Komitəsinin mətbuat katibi Umeda Yusufi "RİA Novosti"-yə bildirib.



Onun sözlərinə görə, yeraltı təkanın episentri Düşənbədən 5 kilometr şərqdə, Vəhdət şəhərinin yaxınlığında yerləşib.



Dağıntı və xəsarət alanların olub-olmaması barədə məlumat verilməyib.

