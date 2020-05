Türkiyənin "Tv8" telekanalında yayımlanan "Survivor-2020"nin iştirakçılarından olmuş Makbule Karabudak COVID-19-a yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxıb.

O, sosial şəbəkə hesabında durumunun yaxşı olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Makbule Karabudak yarışmanı ilk həftələrdə tərk etmişdi. O, fevral ayında Türkiyəyə dönmüşdü.

