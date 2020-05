Soul janrının əfsanəvi nümayəndəsi Betti Rayt 66 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu “Twitter”də müğənninin qardaşı oğlu açıqlayıb.

“Bu səhər xalamı itirdim. Çox pis oldum. Ruhun şad olsun, Betti Rayt xala, mələk oldun. Xalam bir əfsanə”.

Müğənninin ölüm səbəbi hələlik dəqiq bəlli deyil.

Qeyd edək ki, “Qremmi” mükafatçısı B.Rayt Maykl Cekson, Beyonse, Cennifer Lopez kimi məşhurların mahnılarının müəllifi də olub.

